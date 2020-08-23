馬英九基金會昨（22）日舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，其中一名聽眾問前總統馬英九，「跟共產黨說的話可以信嗎？」對此，馬英九回應，是否可靠要看他們的表現，一個常說謊的人並非永遠不會說真話。

馬英九昨在前述活動致詞時批評蔡政府種種使台灣不安全的政策，認為蔡不接受「九二共識」，廢棄兩岸政治互信與共同政治基礎，對外關係向美傾斜，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭，這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因。

綜合媒體報導，一名聽眾以香港問題等爲例提出質疑，表示共產黨說話可信嗎？也指出823砲戰、中美斷交、台海危機等，蔣中正、蔣經國、李登輝都沒有屈服，談這些是否對得起那些戰死的將領？

馬英九指出自己執政時，和大陸簽訂23個協議，兩岸並未發生什麼問題，一個常說謊的人，不見得永遠不會說真話，最重要的是以誠相待，要證明給祖先看，不需要打仗。

另外，馬英九在致詞時也說，回到「九二共識」的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。我們正面臨國家不安全的危機，但只要掌握正確的方向與方法，就能夠化危機為轉機。

(中時新聞網)