Giannis dropped 35 points and shot 12-14 from the field. pic.twitter.com/Z8pUSE05u8 — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 22, 2020

公鹿「字母哥」阿提托康波繼續在今年季後賽展現年度MVP身手！字母哥23日全場投14中12，含三分球投3中2，貢獻35分、11籃板及7助攻，帶領公鹿121比107擊退魔術，在季後賽首輪取得2勝1敗超前，展現聯盟龍頭霸氣。

公鹿第2節打出誇張25比7猛攻，讓雙方打完上半場，公鹿就以70比43遙遙領先，其中阿提托康波半場8投全中，獨拿21分、5籃板及4助攻，簡直以一己之力轟垮魔術，也讓整場比賽幾乎在上半場就已定調，魔術想要反撲都難。

阿提托康波成為NBA季後賽史上首位能以8成5命中率拿下至少35分、10籃板的球員，也在前3場季後賽場均30分、15籃板及5助攻，之前能在季後賽拿到這麼誇張數據的球員包含賈奈特(2003年)、賈霸(1977年)與張伯倫(1967年)。

雙方也在第2節爆發嚴重推擠衝突，公鹿前鋒馬文威廉斯與魔術前鋒恩尼斯兩人在場上互推，隨即都被驅逐出場，阿提托康波說：「這就是他替球隊做出犧牲，就像我曾說過的，我們需要補上他的空缺，所以我們必須更專注，也更努力。」

(中時 )