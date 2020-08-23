男子疑點燃桶裝瓦斯輕生，住處廚房被氣爆威力炸得滿目瘡痍，鍋爐器具、牆壁燒得焦黑。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市潭子區雅潭路巷弄內1棟民宅23日凌晨零時許發生瓦斯氣爆，鄰居睡夢中聽到轟然巨響，紛紛衝出門外查看，赫見氣爆民宅1、2樓被火舌吞噬。台中市消防局出動大批人車前往搶救，迅速撲滅火勢，並將1名全身40％燒燙傷男子送醫急救，氣爆原因有待火調人員查明。

台中市消防局0時49分接獲民眾報案指出，兒子在廚房意圖開瓦斯輕生，通話中聽到爆炸巨響，立即出動四平分隊、潭子分隊、第一大隊和頭家厝分隊前往搶救。

台中市潭子區巷弄民宅暗夜發生瓦斯氣爆，轟然巨響嚇壞鄰近住戶。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

消防人員到場時，火勢集中在民宅1樓，並向2樓延燒，屋內滿目瘡痍，廚房鍋具、桌椅全被氣爆威力炸得四散，消防隊員緊急將瓦斯桶拖到屋外，迅速撲滅火勢。

男子疑點燃桶裝瓦斯輕生，同住的母親嚇得通報119，通話中即發生氣爆，來不及阻止。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

這起氣爆意外造成1人受傷，據了解，傷者是年約40歲男子，平時與母親同住，疑深夜點燃桶裝瓦斯造成氣爆，造成自己全身40％燒燙傷，救護人員將他送醫急救，火警發生原因仍有待火調人員釐清。

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