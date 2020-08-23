台灣民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如和「學姐」黃瀞瑩23日到嘉義縣參加路跑活動，會後接受媒體聯訪，媒體詢問柯，繼上次參加嘉義市日環食活動，這次來嘉義縣出席路跑，似乎對嘉義情有獨鍾，是不是為布局2022地方選舉到嘉義招兵買馬？柯笑說，「想太多」，這個活動結合公益及運動，為參加活動，他清晨4點起床，不過柯也說，既然成立政黨，還是要跟每個地方的政治勢力做連結。

媒體追問，上午走訪嘉義縣市各處，是否為2024總統大選提前部署？柯回應，「真的想太多了」，每天該做的事情要做，然後順其自然，人活在世界上，就照這樣走，每天還是要過日子；這個路跑活動是有黨員捐錢給臺灣雷特氏症病友關懷協會，請他過來頒獎，這是公益結合運動的活動。

媒體詢問，台灣民眾黨今年基層選舉都不幸落敗，這個對民眾黨有何啟示？柯回應，台灣選舉制度使小黨不容易出頭，在藍綠2黨長期經營下，反而是多席次的大黨比較有機會，所以會思考在未來選舉要如何改變策略。

現場記者問，從高雄市長補選到台中和平區長補選，得票都不盡理想，外界指柯文哲是不是離開台北市光環就跑不出來了？柯指出，補選落敗有多重因素，還是要科學分析才能了解，最近打了4場的補選，會把資料蒐集起來研究、檢討。

記者又問，台灣民眾黨高雄市長補選候選人吳益政落選時，外界批評柯文哲未出席反而去跑台中行程，柯喊冤說，「這是媒體帶風向」，高雄市長選前之夜站台完，隨即搭最後一班高鐵至台中，再搭車到谷關也深夜12點多，隔天一早7點前還要趕去梨山。

柯說，坦白講，整個故事聽起來很合理，可是在媒體操作上就變成「刻薄寡恩」，「想不到台灣會變這樣子」，最近在研究彰化縣衛生局採檢一事，發現媒體風向一直變來變去，不過這已是既存的政治現實，還是要想想怎麼解決。

(中時 )