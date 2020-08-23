TikTok要告川普政府。

數周來傳出大陸短影音分享平台「抖音」國際版「TikTok」準備提告美國政府，以反制川普祭出的行政命令，TikTok昨（22）日首度證實，本周就會提起訴訟。TikTok控訴真心和川普政府交涉將近一年，換來的卻是對方缺乏正當程序地干預。

美國總統川普14日祭出行政命令，要求TikTok母公司「字節跳動」90天內出售TikTok美國業務，期間陸續有媒體引述消息人士指出，TikTok將對川普政府提告，指控華府的制裁違憲、TikTok危害美國國家安全的說法毫無根據等。

綜合路透社、科技新聞網站「The Verge」、《紐約時報》（New York Times）報導，TikTok昨日首度證實，本周就會對川普政府提告。

TikTok發言人加特納（Josh Gartner）在聲明中指出，「即便我們強烈不同意美國政府的顧慮，但是近一年來我們用真誠的心提出有建設性的解決方案，我們遇到的卻是缺乏正當程序，這個政府絲毫不重視事實，甚至試圖介入私人企業之間的談判。」

「為確保法律未被漠視、我們及用戶受到公平待遇，我們毫無選擇，只能透過司法系統挑戰這個行政命令。」

美國總統川普6日對TikTok祭出行政命令，禁止美國企業和「字節跳動」進行交易，並且於45天內生效。14日，川普又簽署另一道行政命令，限期「字節跳動」90天內出售TikTok美國業務。

目前檯面上僅微軟（Microsoft）證實正在和字節跳動洽談收購TikTok美國、加拿大、澳洲、紐西蘭市場業務，不過也有媒體指推特（Twitter）及美商甲骨文公司（Oracle）也分別在和TikTok洽談收購、合併事宜。微軟先前表示，目標9月15日以前完成交易。

(中時新聞網)