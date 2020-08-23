前尼克後衛傑洛德威金斯(Gerald Wilkins)上周又被美國喬治亞州警察逮捕，他今年的生活似乎一團亂，6月初短短10天內被逮捕3次。傑洛德被控的罪名包括擅闖、侵犯、竊盜、襲擊、妨礙公務，他今年56歲，哥哥就是名震NBA的灌籃王多米尼克威金斯(Dominique Wilkins)。

傑洛德退休後仍繼續工作，他今年5月底被逮的原因是對一個女人動手，還闖進受害人的住處，切斷煙霧警報器，將自己鎖在臥室內，最後警察破門將他逮捕。6月時傑洛德又對一位同事扔擲物品，並拿著螺絲起子追打他。

美媒TMZ報導傑洛德美國時間8月18日又被逮捕，這次有兩宗侵犯和擅闖罪名，犯案原因還待調查。他惹上的麻煩幾乎都與肢體暴力有關，不過大部分只是輕罪。

傑洛德於1985年被尼克選上，效力尼克7年，後來轉到騎士、灰熊、魔術，最厲害的一季有場均19.1分、4.4助攻，生涯累積薪資1600萬美元。身為尼克先發他也對抗過公牛的麥可喬丹(Michael Jordan)，他於1998-99球季與哥哥多米尼克威金斯短暫一同效力魔術，完成兄弟同場的心願。

(中時新聞網)