無論如何1場季後賽獲得多達52次罰球機會，這也太扯了吧！熱火23日靠著吉米巴特勒、卓雷吉奇、阿德巴約與希洛4人得分全破20，終以124比115擊敗溜馬，搶先取得3勝0敗聽牌，也讓溜馬總教練麥克米蘭賽後不禁抱怨裁判尺度。

熱火全場罰52中43，反觀溜馬罰28中21，雙方罰球次數差了24次，麥克米蘭說：「我無法解釋這種情況，52次罰球真的太誇張了，這是季後賽，我想某些判決實在讓我無言以對，但我無法解釋。」看來他也擔心自己可能遭到聯盟罰款。

其中光是吉米巴特勒，就有罰20中17的誇張罰球次數，讓他拿下全場最高27分，卓拉吉奇24分，阿德巴約22分、11籃板，希洛20分，上次熱火在季後賽單場4人得分都破20，是在2012年總冠軍賽的詹姆斯、波許、韋德與麥克米勒。

更讓外界感到詭異的是，麥克米蘭賽前宣布，先前因為足底肌膜炎缺陣的主力大前鋒沙波尼斯計畫前往奧蘭多隔離園區，且開始接受隔離，問題是他最快要到G5才可上場，除非溜馬可以躲過慘遭橫掃命運，否則把沙波尼斯叫回來幹嘛！

(中時 )