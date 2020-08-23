日本東京街頭曾出現一起詭異的尋人啟事，一名網友在自己的推特上貼出一張協尋失蹤孩童的照片，但恐怖的是照片中的孩童幾乎看不到眼白，資訊部分更註明身高介於130公分到620公分之間，被懷疑要找的對象可能是個雕像；貼文曝光後在日本網路瘋傳，引起大批網友熱烈討論。

根據《SORA NEWS 24》報導，這張詭異的尋人海報被張貼在杉並區阿佐谷的街道上，照片中的男童長相詭異，不但雙眼幾乎只有黑瞳，表情也十分僵硬，下方標註的詳細資訊裡寫著，男童當年為11歲，身高還介於130公分到620公分之間、體重不明，特徵為經常戴著黃色帽子、穿著黃色衣服，留著斜分瀏海，看起來完全不像是人類。

貼文一出後，日本網友馬上聯想到上述特徵和「交通安全人形」非常相似，但因交通人形高度皆嬌小，不如協尋資料中的620公分，此時又有網友想起曾於福島火車站旁裝置的「太陽兒童」雕像，高度剛好是6.2公尺；然而，「太陽兒童雕像」設立沒多久就因穿著黃色輻射防護衣，讓當地民眾憂心會讓外地人士聯想到核災而引起爭議，因此雕像不到一個月就被拆除。

有網友試著聯絡尋人啟事上的聯絡資料，卻發現會被引導到購買日本國歌錄音的網站；而該則尋人海報也在網友轉貼的3天後便突然消失，因此被認定為惡作劇，並不是真的有孩童走失。

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(中時新聞網)