巴威颱風走S型路徑，是受台灣地形影響及颱風多個中心互繞、消長。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急臉書)

今年第8號颱風「巴威」昨天(22日)上午生成，但路徑卻像考駕照一樣，突然S型閃過台灣，在一天內遠離往朝鮮半島前進，讓天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」笑說，別把這裡當成駕訓班好嗎？也解釋巴威颱風走S型路徑是因為台灣地形影響，以及颱風內有多重旋轉中心相互繞行、消長，導致颱風路徑變扭曲。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風出現Ｓ型路徑有兩個原因，首先是「台灣地形形成了背風低壓」，當巴威周六早上在台東外海時，颱風北側的東風遇上台灣東北部地形，在台灣西北側製造出了背風低壓，與一樣是低壓的颱風互繞，導致颱風走向偏掉。

接著是，「颱風本身有多重旋轉中心」，巴威受菲律賓跟台灣地形破壞，結構尚未整合，造成颱風內部有很多旋轉中心，而誰才是真正的颱風中心，就看哪個中心的對流雲系最多，但對流生長位置是隨機的，因此颱風中心會一直換，加上這些旋轉中心會相互繞行，導致颱風路徑扭曲。

對此，網友看了紛紛留言，「高度懷疑，巴威是酒駕」、「壓到陸地，-32分」、「台灣是不是有天氣控制器」。

(中時新聞網)