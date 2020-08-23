台灣民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如和「學姐」黃瀞瑩23日早上5點到嘉義縣北回歸線太陽館，為2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松公益路跑開場致詞並鳴槍，沿途許多跑友看到柯文哲，爭相上前合影、握手，柯文哲對於民眾要求也來者不拒，開心地合照。
柯文哲說，一大早看到這麼多人來參加馬拉松，發現路跑在台灣各地很流行，路跑在台北也非常流行，後來還限制一年只能在市區辦4場，因為如果沒有限制，封路封太多，居民受不了，但嘉義地區比較空曠，應該沒有這個問題。
柯文哲說，今天這個路跑有一個贊助團體「臺灣雷特氏症病友關懷協會」，因為有一名熱心黨員捐錢給該協會，希望他能來參加受贈儀式，這個活動結合公益及運動，非常有意義。
柯文哲身邊的人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩是這次路跑代言人，黃瀞瑩說，看到跑者們這麼有精神，真的很佩服，剛壁如姐有說明雷特氏症這個罕見疾病，鼓勵跑者在完賽後捐出晶片做公益，捐給臺灣雷特氏症病友關懷協會，與台灣民眾黨一起做愛心。
柯文哲參加完路跑活動，之後會走訪嘉義市東市場吃早餐，以及城隍廟、九華山地藏庵等地參訪參拜。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。