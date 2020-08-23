台灣民眾黨主席柯文哲（左四）、立委蔡壁如（左五）和「學姐」黃瀞瑩（左三）為2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松公益路跑鳴槍。（張毓翎攝）

2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松公益路跑23日登場，場面熱鬧滾滾。（張毓翎攝）

2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松公益路跑23日登場，場面熱鬧滾滾。（張毓翎攝）

台灣民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如和「學姐」黃瀞瑩23日早上5點到嘉義縣北回歸線太陽館，為2020嘉義國際啤酒超半程馬拉松公益路跑開場致詞並鳴槍，沿途許多跑友看到柯文哲，爭相上前合影、握手，柯文哲對於民眾要求也來者不拒，開心地合照。

柯文哲說，一大早看到這麼多人來參加馬拉松，發現路跑在台灣各地很流行，路跑在台北也非常流行，後來還限制一年只能在市區辦4場，因為如果沒有限制，封路封太多，居民受不了，但嘉義地區比較空曠，應該沒有這個問題。

柯文哲說，今天這個路跑有一個贊助團體「臺灣雷特氏症病友關懷協會」，因為有一名熱心黨員捐錢給該協會，希望他能來參加受贈儀式，這個活動結合公益及運動，非常有意義。

柯文哲身邊的人氣幕僚「學姐」黃瀞瑩是這次路跑代言人，黃瀞瑩說，看到跑者們這麼有精神，真的很佩服，剛壁如姐有說明雷特氏症這個罕見疾病，鼓勵跑者在完賽後捐出晶片做公益，捐給臺灣雷特氏症病友關懷協會，與台灣民眾黨一起做愛心。

柯文哲參加完路跑活動，之後會走訪嘉義市東市場吃早餐，以及城隍廟、九華山地藏庵等地參訪參拜。

(中時 )