農曆7月鬼門開，不少民俗專家、命理老師紛紛提醒注意事項，而台灣有哪些靈異地點也再度引發討論，總統府就是其中之一，不只電梯傳出自動打開、忽上忽下，半夜還有日本兵踢正步，甚至有命理老師進到總統府後，看見一堆「好兄弟｣。

據《ETtoday新聞雲》報導，總統府原是大家族宗祠，日本統治時看上這塊「陰地」，徵收後於1912年動工，並在1919年完成，耗資281萬日圓，但傳聞底層的屍骨並未完全清除。另外，二戰期間總統府遭美軍轟炸死傷慘重，前總統參謀連一周透露，很多人是躲在地下道被悶死，但因不知入口在哪，只能聽著哀嚎聲卻無法搶救。

總統府電梯也傳出會自動打開，加上「日」字型建築，冤魂出不去，曾有命理師搭電梯上5樓後驚見「樑上都是鬼」。這些靈異傳聞也讓官員「有感」，報導中指出，2013年時任立委盧嘉辰曾說總統府內鬼魂多、陰氣重，每次進去都覺得陰風陣陣。

6年前，民進黨立委趙天麟也曾困在中興大樓電梯，當時脫困後他坦言，不管是在電梯內或爬出來，都「毛毛的」，立委賴惠員的女兒也曾被困在電梯內20分鐘。不過，日前爆出電梯檢驗，就連總統府的電梯維修數據也可能造假，似乎也讓電梯的靈異傳聞不攻自破。

(中時新聞網)