今年到目前為止，西北太平洋生成的颱風「普遍營養不良」，小時候發展程度有限，等它走到了中、高緯度，在海溫滋潤下，瞬間「轉大人」！對台灣來說，或許幾個颱風都過門不入；對日本、南韓而言，增強後的颱風直撲機率大增，也顛覆了以往對颱風「緯度愈高死得愈快」的既有印象。

8號颱風巴威在台灣東部外海「打了一套醉拳」，S型路徑獲網友高度討論。根據觀測，巴威北上過程將持續增強，以中颱之姿往朝鮮半島前進。天氣風險總監賈新興PO文，指琉球群島海溫有利颱風發展，「快快往前跳進暖水池，才會長大。」

「2020年真的很特別」，賈新興接受《中時新聞網》採訪，他認為，今年颱風多在北上後增強，和全球暖化、中高緯度海洋異常增暖有關。他強調，雖然不能篤定說未來的颱風都是這類型，但確實是個趨勢，觀測上也支持。

根據氣象局颱風資料庫，今年前7個颱風（不含巴威），7級風暴風半徑最大不超過150公里，其中甚至有2個僅80公里（鸚鵡、無花果），平均多落在100公里左右，大型颱風幾乎絕跡。

「今年還沒聽到關島來的」，賈新興指出，今年季風槽未有效東延，導致颱風都在菲律賓或南海附近生成。在此狀況下，颱風進入相對狹窄海域，又鄰近陸地，發展自然不成氣候；走到中高緯度時，海域寬闊、海溫合適，「強度最強的時候，反而是在緯度較北的地區」。

(中時新聞網)