前總統馬英九昨舉辦「國家不安全研討會」，宣揚「首戰即終戰」論調，並宣稱「蔡總統把國家推到戰爭邊緣」。對此，外交部強調，「國防外交無用論」的論點，已悖離臺灣社會主流民意，外交部並表示，對這種反外交、反國安的謬論，外交部不會受到影響。前國民黨立委孫大千則提出四點砲轟外交部。

外交部昨表示，曾統帥三軍的前總統馬英九與前國家安全會議秘書長蘇起，大力倡導「美國對臺口惠實不至」、「臺灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」、「臺灣安全繫於北京一念」等失敗主義言論，傾力要將台灣抽離國際關係，推向中國。對這種反外交、反國安的謬論，外交部不會受到影響，「將繼續努力推動和重要理念相近國家的關係，維繫我國的戰略地位，促進國家戰略利益」。

對此，孫大千在臉書指出，外交部應該清楚說明的四個問題：

第一，馬英九前總統提醒民進黨政府，不要把台灣推向戰爭的邊緣，所在意的就是國家安全。怎麼會變成是「反國安」、「反外交」的行為呢？

第二，美國對台灣本來就是口惠而實不至，除了要我們花大錢來購買昂貴的軍購，美國究竟為台灣做了什麼事？美國敢承認中華民國政府嗎？美國敢和中華民國建立外交關係嗎？

第三，美國長期以來就習慣犧牲小弟，成全自己。成為美國棄子的國家比比皆是，外交部憑什麼向台灣人民保證，台灣不會是下一個美國的棄子呢？

第四，外交部能夠替川普保證，如果台海一旦發生戰爭，美國一定會出兵介入嗎？什麼時候外交部已經成為美國國防部的附隨組織了呢？

(中時新聞網)