大陸廣東省7月發生一起人為疏失奪命事件，當地一名5歲孩童小錦搭乘校車到幼稚園，不料下車時，被老師與駕駛遺忘在車內，直到下午放學才被人發現，但因被車內60度高溫活烤了9個小時，已經嚴重脫水回天乏術。

據大陸《瀟湘晨報》報導，7月14日，小錦的爸爸清晨7時送兒子上了校車，傍晚5時許卻接到幼兒園老師來電指稱：「小錦在午休時突然休克，已經送到縣人民醫院治療」。他與妻子嚇得緊急趕往醫院，卻聽到醫生說：「小錦送來時已經沒有生命跡象」，夫妻倆悲痛萬分。

小錦的爸爸不瞭解兒子怎會突然死亡，也得不到老師合理的解釋，懷疑事情不單純決定報警。警方調閱學校與校車的監視畫面後發現，小錦抵達學校後來不及與同學一起下車，被跟車老師與校車駕駛遺忘在車上，因為校車剛好停在太陽直曬的廣場，小錦就這樣被關在車內9個小時，發現時已嚴重脫水死亡。

小錦的爸爸悲痛說：「那天室外最高溫度34度，警察說曝曬後的車內溫度超過60度，畫面中小錦脫光衣服還是很熱，求救也沒有人聽見，最終因為嚴重脫水死亡」。查知兒子的死是人為疏忽後，決定要幼稚園負責到底。

(中時新聞網)