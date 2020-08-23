雷霆明星後衛保羅說什麼也不想讓火箭提前聽牌！趁著「大鬍子」哈登延長賽犯滿畢業，雷霆趁機靠著保羅兩顆三分球，在延長賽打出誇張12比0開局，最後以119比107擊落火箭，總算在季後賽首輪開胡，不過雷霆仍以1勝2敗落後。

亞當斯在正規賽最後24.4秒籃下放進兩分，雷霆仍以101比102落後，保羅接下來被吹發球未進場犯規，讓哈登罰進1分，沒想到火箭發生發球出界失誤，拱手把球權讓給雷霆，保羅隨即妙傳埋伏右側底線的亞歷山大投進超前三分球。

正規賽最後9.5秒豪斯站上罰球線，竟然兩罰中1，也讓雙方比數打平，薛德洛奮勇搶下防守籃板，且馬上喊出暫停，雷霆還剩8.7秒進攻時間，保羅執行最後一擊，運球切到禁區反勾出手，球在籃筐轉了一圈掉出，宣告比賽進入延長。

延長賽才打53秒，哈登就6犯畢業離場，也讓火箭進攻完全當機，雷霆毫不客氣打出誇張12比0猛攻，其中包含保羅兩顆三分球，火箭直到最後55.2秒，才靠豪斯三分球得到延長賽第1分，可惜場上局勢早已底定，雷霆勝券在握。

雷霆全隊4人得分破20，薛洛德攻下全隊最高29分，保羅也拿26分，亞歷山大23分，賈林納利20分；火箭仍以哈登38分最高，傑夫格林22分，不過韋斯布魯克仍因大腿傷勢，季後賽到現在還沒上過場，25日G4還要觀察才知道。

(中時 )