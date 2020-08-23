前知名綜藝節目製作人張富，被控詐欺800萬元，因屢傳未到，2度被通緝，今年3月才被逮捕到案，他日前以工作需出國洽公，聲請解除境管處分，台北地院以他曾遭北檢、北院通緝過2次，逃匿逾3年才緝獲，駁回他聲請，不准他出境。

據調查，張富2010年與沈姓4名股東合夥投資1650萬元成立紅海公司，事後帳目不清，挨告詐欺等罪，北檢2016年2月傳喚張富，訊後諭令10萬元交保，張富花了6小時籌不出10萬，檢方以覓保無著為由聲請羈押。

法官認定張富確有逃亡之虞，裁定以150萬交保；但張富仍舊籌不出保金，法官改裁定為無保請回，但限制出境出海、限制住居。但院檢偵審期間，張富人間蒸發，分別遭北檢、北院通緝，張富逃匿逾3年，今年3月才被緝獲。

張富日前以他因工作需要出國洽公，向台北地院聲請解除境管處分，法官認為，依據檢方起訴證據，認為張涉嫌詐欺800萬，犯罪情節非輕，張在審理期間遭北院通緝，今年3月28日才緝獲，逃匿逾3年。

北院在他逃匿期間，因應限制出境新法，在2月15日對他限制出境、出海8月，雖張富在審理期間坦承犯行，但尚未與告訴人達成和解，加上張先前入出境次數頻繁，在偵查中及審理中有經傳喚、拘提未到而遭通緝2次情形，他工作需求亦未提出具體計畫，有逃亡之虞，仍有限制出境必要，依法駁回。

(中時 )