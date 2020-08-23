一線女星范冰冰原本愛情、事業兩得意，不料接連爆出「陰陽合同」與逃稅風波，與男星李晨的婚約也在去年破局，38歲的范爺之後遲遲沒有發展出新戀情，所幸復出後仍是各類媒體寵兒，近日更為時尚雜誌拍攝婚紗照，一連四套造型，同時展現仙氣與瘦身後更加凸顯的性感魅力。
范冰冰為《時尚新娘》拍攝一系列婚紗照，選用紅色系眼妝搭配蝴蝶主題，而有別於以往的強勢女力，銀白色系婚紗襯托出范爺柔美脫俗氣質，而其中一套綁帶細肩帶婚紗，下半部的銀白飄紗裙呈現半透明，包裹不住范冰冰一雙嫩白長腿與「絕對領域」，大腿根若隱若現，讓范爺噴發性感魅力。
官方更加碼上傳了拍攝花絮短片，范冰冰零修圖模樣因此曝光，只見她穿著婚紗躺在水晶地板上，任一頭烏黑長髮披散，范冰冰則眼神迷濛注視著鏡頭，露出慵懶微笑，眼神流轉電力十足，其中一套貼身剪裁白紗，深V剪裁更是讓她一躺地渾圓雙溢出，險些走漏春光，被讚猶如「看到了仙子」。
(中時新聞網)
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