823砲戰（金門砲戰）62週年，1958年爆發期間，美國對海峽兩岸的影響一直不容忽視。根據美軍一份機密文件指出，美國曾考慮向大陸投放核子彈，但疑因顧慮蘇聯，遭時任美國總統艾森豪否決。

2008年美國科學家聯盟的核專家克里斯坦森（Hans M.Kristensen）公布一份美軍文件，823砲戰期間，美國空軍曾向艾森豪表示，若總統授權使用核子彈，大陸對離島（金門）進攻，就會馬上遭到美軍的核子空襲，而琉球美軍嘉手納空軍基地，就有MK-6及MK-39兩種核子武器。

1958年8月中旬，美軍在關島部署5架B-47轟炸機進入警戒狀態，並進行空襲廈門的準備，若核子空襲不能立即壓制解放軍，5架轟炸機將以戰術原子彈對廈門的機場進行空襲，威力相當於1萬噸到1.5萬噸TNT炸藥威力（當量與廣島原子彈相近）。

不過，艾森豪與幕僚開會後決議，不在台海地區使用核武器，僅派空軍支援遠東，並強調「即使金門被轟得底朝天，我們也不要急於使用核武器。」從冷戰時期的國際形勢分析，此決策應是考慮到蘇聯的威懾。

(中時新聞網)