暴龍總教練納斯(Nick Nurse)23日獲選2019-20球季「年度最佳教練」(紅頭奧拜克獎)，成為史上首位贏過G League(發展聯盟)最佳教練與NBA最佳教練的主帥。第2名是公鹿教頭布登豪瑟(Mike Budenholzer)、第3名雷霆多諾凡(Billy Donovan)。

納斯獲得470分選票，布登豪瑟147分、多諾凡134分。這些票選是依據新冠肺炎停賽之前的表現，所以公鹿復賽後打得很差也不影響評價。暴龍停賽前取得46勝18敗，這是在明星前鋒里歐納德(Kawhi Leonard)轉隊、主力防守者馬克蓋索(Marc Gasol)受傷的情況下打出來的成績。

此外納斯上個球季成功拉拔了前鋒席亞卡(Pascal Siakam)，席亞卡原是場均7.3分的小角色。納斯掌兵首季，席亞卡飆到16.9分、6.9籃板，摘下最佳進步獎，本季他又漲到22.9分、7.3籃板。

升上暴龍主帥之前，納斯曾在2010-11球季贏得最佳發展聯盟教練，後來又在暴龍前總教練凱西(Dwane Casey)之下擔任5年助理教練。凱西是2017-18球季最佳教練，但季後賽慘遭騎士橫掃，該年5月遭到開除，6月獲頒最佳總教練。納斯就在那時接下凱西的棒子，暴龍近3個球季出產兩位最佳教練。

(中時新聞網)