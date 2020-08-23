台南市玉井區玉井警分局前路口，為台20、台3線匯入台84線重要路口，假日時車流量大，遊客有時會發現值勤員警在500萬遮陽傘下調控燈號，遮陽傘的由來，還有一段溫馨故事。
今年由於疫情緣故，民眾無法出國旅遊，因此台南玉井芒果季還未到時就有許多遊客前往郊遊踏青，6月27日下午3時許，下起滂沱大雨，但出入玉井車流量正處於尖峰時段，玉井分局前值勤員警輪流換穿雨衣站崗，調控燈號疏通車流。
民眾或許看到正換下雨衣的員警，誤以為員警淋雨執行勤務，於心不忍之下撥打110報案，希望能有人拿件雨衣給員警，此事在分局內也傳為佳話，讓值勤員警辛勞有所值。
分局長楊青垂在得知此事後，也迅速對當天冒雨值勤員警與以嘉勉，並特別指示購買2把超大型遮陽傘供值勤員警使用，該遮陽傘大小是一般遮陽傘大小的3倍，因此有同仁戲稱「要500萬，給3000萬」，讓員警值勤免受風吹雨打之苦，深獲好評。
(中時 )
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