原本在23日湖人與拓荒者季後賽首輪G3賽前，湖人後衛隆多被放到球隊激活名單，有機會讓湖人總算能在季後賽使用完整陣容應戰，沒想到湖人官方宣布，隆多將因背部拉傷繼續缺陣，目前他已經缺席湖人8場排名賽與前3場季後賽了。

隆多本季替補出場20.5分鐘，平均拿下7.1分、5助攻與3籃板，是湖人相當重要的後場組織者，更在詹姆斯下場休息時，扛起場上主控的重要角色，沒想到他在今年7月突然手指骨折，卻跟湖人一起前往奧蘭多隔離園區，至今仍沒上場。

只是隆多的突然缺陣，確實引發外界不少遐想，因為湖人總教練佛格明明就在賽前，還接受《ESPN》記者麥克曼納明訪問表示，隆多會在23日的球員激活名單之中，也可以上場比賽，卻在開打前夕變成背部拉傷缺陣，簡直在打佛格的臉。

畢竟隆多過去聲名狼藉，待在獨行俠、國王、公牛、鵜鶘等隊期間，都曾傳出跟教練團不合謠言，這次隨著湖人來到奧蘭多隔離園區，他又率先抱怨自己住宿環境太差，當前只能等待他在G4賽前的傷情報告，看看湖人陣容能否真正到齊！

(中時 )