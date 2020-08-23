美國總統川普接受電視台專訪時，再度提及可能在經濟上和大陸脫鉤。

路透社報導，美國「福斯新聞」（Fox News）即將在23日播映和川普的專訪，在一段影片節錄中，川普對主持人希爾頓（Steve Hilton）表示，「我們並非一定要和大陸做生意」，之後又提到「脫鉤」（decoupling）一詞，強調「如果他們不正確對待我們」，「我一定、我一定會這麼做。」

川普上任美國總統後，針對大陸發動貿易戰，今年1月美、陸雙方達成第一階段貿易協定，不過後續新冠肺炎疫情全球大爆發，川普不滿北京處理疫情的成果，導致病毒擴散全世界，於7月中正式關閉與大陸第二階段貿易協定的談判大門，當時他接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示，「現在沒興趣和中國談」，更稱第一階段協議才剛簽完，北京「就用瘟疫攻擊我們」，幾個月來，川普也屢次公開稱新冠病毒為「中國病毒」。

6月，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也曾公開表示，如果美國企業在大陸市場中無法獲得公平競爭，將導致美國與大陸經濟脫鉤。

(中時新聞網)