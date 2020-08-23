新北市一名潘姓男子與已婚易姓女同事發生婚外情，被易女的丈夫發現2人的煽情對話，包括「不能一直很大力，我真的會死掉」、「如果一整天都不出門，一直做愛，你會反感嗎」等，一氣之下對2人怒控妨害家庭，同時求償300萬元。

據了解，易女與丈夫結婚8年，育有1子，卻在前年開始與同公司潘姓同事發生婚外情，易女的丈夫前年查看妻子的手機時，發現妻子與潘男的偷情對話紀錄「沒看過妳那麼淫蕩，那麼想要的樣子」、「你是不是很想跟我做一整天」、「不能一直很大力，我真的會死掉」、「如果一整天都不出門，一直做愛。你會反感嗎」。

據「三立」報導，易女挨告後否認犯行，辯稱潘男在跟她開玩笑，才會用誇張的方式來回答。潘男則稱，把易女當作性幻想對象，因易女接受度高，有所回應，2人透過電話自慰，不方便打電話就會傳遞訊息，儘管對話內容露骨，但不足以證明2人通姦。

新北地院法官認為，在證據不足之下，只能帶著遺憾、對被害人難以交代與真相永難釐清的無力感，作出無罪判決。但民事部分，2人顯然已逾越一般社交行為的不正常往來關係，已明顯侵害徐男的配偶全，但易女丈夫請求的300萬精神撫慰金過高，經考量後，認為2人賠償20萬元為適當。

(中時新聞網)