中央流行疫情指揮官陳時中下令政風調查彰化衛生局，引起軒然大波，而陳時中的網路負面聲量，也因此創新高。對此，陳時中回應，又不是在當明星，好感度對他來說不重要。不過網友看完陳時中發言，反而對他的好感度增加。

彰化衛生局檢驗出無症狀感染者確診新冠肺炎，中央質疑篩檢程序不符規定，彰化縣衛生局長葉彥伯日前出面解釋，一度哽咽，強調百分之百「挺阿中部長」，如果重來一次還是會做（篩檢）。陳時中則回應，相信葉彥伯很努力，但希望彰化可以明白，雖然這樣做是好意，但可能造成不好的影響，萬一引發醫療崩潰，相信任何人都擔不起責任。

據「網路溫度計」資料顯示，陳時中的網路聲量在6月起逆轉，8月8日針對美國衛生部長阿札爾來訪不需要先隔離，遭質疑雙重標準，負面聲量達5393筆。8月19日因動用政風調查彰化縣衛生局，引發反彈，讓陳時中的負面聲量創下1萬3878筆新高紀錄，且遠高於正面聲量。

對此，陳時中淡定表示，自己並不是在當明星，好感度對他來說不是很重要，當然也相信，施政方向越正確，好感度越高。

陳時中淡然的態度也在網路上引起討論，網友表示「陳時中超穩」「回答得很好」「寵辱不驚，很強」「好感度又增加了」「陳時中真的厲害欸，他說的對啊」，但也有人說「陳時中，你就是亂源！」

(中時新聞網)