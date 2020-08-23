民國58年8月初，先總統 蔣公接見當時美國國務卿羅吉斯來訪時，所論及對於防衛臺灣之戰爭判斷。張競貼出涉及當時情境之論述文稿內容。(截自張競臉書)

張競在臉書貼文中列出許多涉及當時情境之論述文稿內容。(截自張競臉書)

昨日馬總統基金會召開「國家不安全研討會」，引起目前執政之黨政高層，透過各個發言體系強勢抨擊，而前國防部長高華柱引述涉及先總統 蔣公言論，來表述臺灣開戰能撐多久觀點，亦讓人不引為然。軍事學者指出，與其瞎猜開戰能撐多久，毋寧認真思考誠意止戈避戰。

中華戰略學會研究員張競本日在臉書貼文，公開回覆袍澤詢問昨日馬英九基金會所召開研討會中，前國防部部長高華柱所引述涉及民國58年8月初，先總統 蔣公接見當時美國國務卿羅吉斯來訪時，所論及對於防衛臺灣之戰爭判斷，以便陳述對於兩岸若是開啟戰端後，臺灣將可支撐多久。

張競在臉書貼文中列出許多涉及當時情境之論述文稿內容，以及國史館記述當史實之官方檔案，並且亦列出前部長高華柱本人在任職部長期間，在立院答覆立法委員蔣孝嚴對此議題之問答報導內容。

張競後續另外接受本報訪問時表示，該研討會中多位學者專家列出美國多位政府高官判斷臺海開戰結果文稿，以及智庫針對臺海衝突所作推演結果，作為支持本身觀點論述基礎；但張競指出，兵棋推演並非用來算命，其目的在於尋找與檢討歸結決策缺失，避免在實際狀況發生時，作出錯誤判斷以及處置。

張競強調，因此這些推演結果並非重點，所發現與檢討出之錯誤判斷與處置才是真正成果。再加上戰爭過程就好像是個多變數方程式，這些推演都會不斷調整多項變數，以便進行特定變數對比結果之敏感性測試，所以結果並不重要，過程與變數影響力才是重點所在。

張競更指出，不要迷信美國前政府軍事或情報首長所提出之判斷；張競不客氣地指出：「元帥無兵馬，不過是個卒。」軍情首長在位時，能夠掌握豐富資源與情報，眾多幕僚共同作業產製出各項狀況判斷與應對計畫。首長靠得是整個作業體系，不是個人天縱英明，所以靠著以往經歷看起來很權威，其實都是靠自己作戰的單兵。

張競提醒，德皇威廉靠得是希里芬，納粹德國憑著是曼斯坦，而山本五十六沒有淵田與源田兩位幹練的幕僚，勢必沒有辦法遠征偷襲珍珠港。歷史上無智名無勇功被埋沒的幕僚智囊很多，領導者本身未見得能有睿智或生產力，而是能夠善用人才辦好公事，這也是為何很多軍中將領退伍後再也沒有本事揮灑，但許多軍士官在事業第二春發光發熱原因所在。

張競自嘲，目前其本人經常受訪評論國家安全與軍事戰略，經常有些議題與其軍中經歷無關，但記者都要堅持在報導時提到其曾經擔任過海軍艦長，甚至是受訪談美食菜餚時都不放過，其實亦讓張競本人相當無奈。

張競最後認真呼籲：「戰火無情、和平無價。」現在根本不是戰爭成敗問題，而是中華民族還要不要繼續骨肉相殘的歷史責任。各方瞎猜開戰能撐多久，其實是將我們未來命運寄望在美國馳援，但若是想起越南淪亡時，海岸邊有多艘前來援救美國僑民與軍隊撤離之美軍艦隊，但卻無人伸出援手力挺南越，因此與其亂作白日夢，不如誠意止戈避戰，認真地處理兩岸關係，給和平一個機會，總比死心塌地地決定讓自宅當碉堡，庭園挖戰壕來的好吧？

(中時新聞網)