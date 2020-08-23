蔡姓保全去年趁女性友人吃安眠藥裸睡機會，打開手機手電筒照射她的胸部、腹部及私處，雙眼以10公分極近距離觀賞她胴體，一審判他徒刑7月，高院審理時，蔡因認罪並賠償對方40萬元，改判徒刑6月，緩刑2年。

判決指出，去年1月17日早上8時許，蔡男與女性友人約好前往她住處拿聖誕樹，抵達後拿起友人放在鞋櫃中的鑰匙跑進屋內。

蔡男進屋後見到她房門未關，發現吃安眠藥裸睡，竟起色心，開啟手機手電筒照射她胸、腹部及私處等隱私部位，還以10公分左右的極近距離觀看她裸體。

被害人並未發現此事，一周後蔡男在社群軟體聊天中無意說溜嘴，被害人憤而提告，檢方懷疑蔡男乘機以舌頭舔舐對方下體，依乘機猥褻罪起訴。

一審認為，蔡男乘機以舌頭舔舐對方下體部分，沒有具體證據，但蔡男利用友人熟睡狀況下，以手機手電筒照射私密處，又以約10公分極近距離觀看裸體，已足以誘起、滿足個人性慾，並使對方感到厭惡，屬乘機猥褻行為，判徒刑7月。

高院審理時，蔡認罪並賠償對方40萬元，達成和解，改判徒刑6月，緩刑2年。

(中時 )