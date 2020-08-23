快艇前鋒哈瑞爾這下子真的惹出大麻煩了！哈瑞爾在前役首節跟獨行俠後衛東契奇爆發口角衝突，竟然直接怒罵東契奇是「婊子生的白人男孩(A b*tch ass white boy)」，如此充滿種族歧視的嗆聲，也讓球迷發動請願，要求聯盟必須重罰才行。

哈瑞爾這句充滿種族歧視的辱罵，是在前役首節還剩5分15秒被電視拍到，1名叫做馬克斯的球迷分享這段影片，且發推請願，「NBA應該嚴肅處理這種情況，任何人對其他人怒吼涉及膚色言論，都該嚴肅處理，聯盟應該給予重罰。」

也許聽到哈瑞爾這句辱罵，東契奇在首節還剩4分27秒，直接推倒哈瑞爾，更怒嗆他別再假摔了，兩人頓時在場上對峙互嗆，裁判馬上各給1次技術犯規，總算才平息這場衝突，沒想到隨後換成波爾金吉斯跟馬可斯莫里斯也在場上互嗆。

只是比起在意哈瑞爾是否遭到聯盟重罰，獨行俠球迷更關心的還是東契奇左腳踝扭傷情況，目前最新消息是他的左腳踝只是輕微扭傷，獨行俠總教練卡萊爾說：「我相信東契奇要到G4賽前才能決定是否出戰，但我不能給出一個確切時間。」

(中時 )