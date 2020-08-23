直播》韓國瑜來了 出席追思郝柏村 被追問黨主席笑而不答 10:192020/08/23 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜。（資料照片，袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】主席之爭開打? 藍大咖全同台追思郝柏村｜2020.8.23 前高雄市長韓國瑜在市長補選過後又隱去了身影，儘管外傳韓國瑜有意角逐國民黨主席，但本人對此卻從未回應；今日他參加台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」，強碰未來國民黨主席的有力人選：江啟臣與朱立倫。 本次追思會的出席名單中，前總統馬英九、黨主席江啟臣、前主席朱立倫、吳敦義、吳伯雄都明列在上，而這次活動也將是韓國瑜在6月遭到罷免、闊別政壇後第一次來到台北，將有何舉動肯定會成為媒體焦點。 (中時新聞網) #韓國瑜 #追思會 #郝柏村 #國民黨主席 #江啟臣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸生能否回得來 陳學聖：全在小英一念之間 13:272020/08/22 生活 捕獲野生韓國瑜 和陸軍官校同學們聚餐 23:392020/08/22 政治 王仁甫揪14歲女同台尬BTS嗨歌季芹感動淚崩 21:562020/08/22 娛樂 王百瑜15年前存到第一桶金 近況曝樂當包租婆擁台日房產 08:162020/08/23 娛樂 傳藍營拱馬英九回鍋黨主席 柯P喊「我佛慈悲，阿彌陀佛」 17:142020/08/22 政治 環島拚公投連署出發！ 羅智強：邁邁 我要去找你了 11:092020/08/22 政治 撐過罷韓投票 挺韓粉專喊：韓粉升級3.0是時候了 22:042020/08/21 政治 黨主席前哨戰？傳韓國瑜將北上 與朱、江、馬同台郝柏村追思會 13:162020/08/22 政治 藍營大老將於823齊聚 緬懷823砲戰英雄郝柏村 13:482020/08/21 政治 悼砲戰英雄 郝柏村追思會823登場 04:102020/08/22 政治要聞 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 新聞 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 823砲戰秘辛 美軍解密文件曝光 - 政治 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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