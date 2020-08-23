【現場直播】主席之爭開打? 藍大咖全同台追思郝柏村｜2020.8.23

前高雄市長韓國瑜在市長補選過後又隱去了身影，儘管外傳韓國瑜有意角逐國民黨主席，但本人對此卻從未回應；今日他參加台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」，強碰未來國民黨主席的有力人選：江啟臣與朱立倫。

本次追思會的出席名單中，前總統馬英九、黨主席江啟臣、前主席朱立倫、吳敦義、吳伯雄都明列在上，而這次活動也將是韓國瑜在6月遭到罷免、闊別政壇後第一次來到台北，將有何舉動肯定會成為媒體焦點。

(中時新聞網)