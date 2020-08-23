馬英九被讚年華正盛 黃偉哲：聽了差點昏倒 11:132020/08/23 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲說，聽到吳敦義形容馬英九年華正盛，差點昏倒。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳國民黨內有人將拱前總統馬英九出馬接國民黨前主席，前副總統吳敦義形容馬英九是「年華正盛」，台南市長黃偉哲今天被問到這個話題，他說，「我們聽了差點昏倒！」 黃偉哲說，吳敦義也曾說馬英九總統是人間極品，可是我們看到馬英九任內打壓國防，卸任後又打壓國民，吳敦義跟馬英九應該改變的不是臉型，而是腦袋，「馬前總統好像有做一個臉部手術，我真得覺得他需要改變的不是外觀，而是腦袋的思維。」他喊話，馬前總統不需要唱衰台灣國防、恐嚇國民。 (中時 ) #馬英九 #吳敦義 #國民 #前總統 #黃偉哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 噍吧哖事件紀念園區神諭義戰 展覽升級再現事件經典場景 04:102020/08/23 《旺來報》 學甲爐渣案點名到他 黃偉哲：有人政治操作「感覺怪怪的」 13:442020/08/22 政治 黃偉哲參加失智照護博覽會 提台南失智共照中心不足 18:072020/08/22 寶島 花蓮夏戀嘉年華星光閃閃 東大門廣場火熱開唱 09:002020/08/22 生活 前AIT處長預測 拜登勝算高 04:102020/08/22 國際大事 民眾黨布局花蓮縣議員 地方不看好 04:102020/08/22 地方新聞 不論晴雨 他們當交通導護志工一做30年 20:042020/08/22 寶島 學甲再爆非法掩埋爐渣案 黃偉哲：偵辦中不便多回應 12:182020/08/22 社會 綠圍攻馬英九 左正東：張冠李戴 指鹿為馬 18:422020/08/22 兩岸 馬辦回嗆府院：省省抹紅老招 台海不安全是「國際組織認證」 15:502020/08/22 政治 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 新聞 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 提3實例反擊 馬英九嗆：蔡政府才多次對外「卑躬屈膝」 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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