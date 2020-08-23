外傳國民黨內有人將拱前總統馬英九出馬接國民黨前主席，前副總統吳敦義形容馬英九是「年華正盛」，台南市長黃偉哲今天被問到這個話題，他說，「我們聽了差點昏倒！」

黃偉哲說，吳敦義也曾說馬英九總統是人間極品，可是我們看到馬英九任內打壓國防，卸任後又打壓國民，吳敦義跟馬英九應該改變的不是臉型，而是腦袋，「馬前總統好像有做一個臉部手術，我真得覺得他需要改變的不是外觀，而是腦袋的思維。」他喊話，馬前總統不需要唱衰台灣國防、恐嚇國民。

(中時 )