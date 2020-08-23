香港安老院舍成為第三波疫情的重災區之一。據港媒報導，勞工及福利局局長羅致光今日發表網誌，指不同的估計顯示，香港社區中可能有750至3000名隱性病毒傳播者，及時找出隱性傳播者可切斷傳播鏈。

當局將展開全民檢測計劃，但羅致光表示，普及性的病毒檢測計劃難以在安老院中進行，因為全港有超過6萬名安老院友，不少長者因為身體情況難以外出，院舍又無法進行病毒採樣的程序。

對於多間安老院出現院舍傳播，羅指出，院舍早已謝絕訪客，但無法完全阻止院友離開院舍，不少院友會自行出外，與家人會合，或一齊飲茶。若家人是隱性病毒傳播者，院友就有機會將病毒帶回院舍。他強調，不少專家勸喻長者儘量少出外，當局亦勸喻市民如非必要應減少帶長者外出，更應避免到有高傳染風險或會除下口罩的地方(如餐廳)。

另外，羅表示，社會福利署日內便會推出一項安排，設立約1000個為期一年的臨時職位，包括在非政府機構營辦的資助安老院舍內工作。

(中時 )