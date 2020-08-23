影帝黃秋生日前為拍戲來台，曾洩有想長居的念頭，文化部也表示歡迎他居留台灣，而因工作告一段落，黃秋生近日已先返港，沒想到被香港網有苦勸「幹嘛回來？」、「此地不宜久留」，應是擔心他受日益嚴重的疫情影響，而黃秋生日前確實也表示在台工作幾個月下來「感覺良好」，最近他接受港媒採訪又讚台灣生活，還透露罹患多時的皮膚痼疾，來台時擦了台產的成藥，竟迅速痊癒。

黃秋生今年5月來台拍攝台劇，當時就透露有長居的念頭，而他返港後接受《明報》採訪，表示回香港後正忙整理東西、搬家，東西很多，光是書籍就有上萬冊，搬家理由是放著租金數萬港幣的屋子沒住人，實在太浪費，也透露接下來要再到台灣拍美食節目，還考慮在台灣開班教戲劇和開叉燒包店。

黃秋生對於這幾個月在台灣生活讚不絕口，覺得各方面都很好，重點是「很安全」，尤其政府的防疫措施做得很好，他來台後隔離了14天，朋友每天幫他把需要的物資送到住處門口，按了門鈴就離開，彼此嚴守不接觸的規範，而警局跟防疫中心每天10點會打電話給他，關心他的狀況跟記錄體溫，「十分嚴謹，這樣才可以控制疫情」，直言香港政府的「限聚令」宛若笑話。

而至於是否真要定居台灣？黃秋生則說他是順其自然，哪裡有工作哪裡去，但不諱言很適應台灣的生活，直言「台灣實在是個好地方」，環保意識強且保護農業，食衣住行便利又便宜，醫療也很好，他拍戲期間牙痛、眼睛發炎，醫生很快就把他治療好了，甚至黃秋生自母親過世後，罹患了牛皮癬加濕疹，看了很多醫生都沒能好，卻是擦了台產含蘆薈的成藥就痊癒了，讓他很驚訝。

(中時新聞網)