一般認為變頻冷氣較省電，不過有網友透露，近日家中想換冷氣，冷氣師傅竟勸他裝定頻的就好，甚至爆料「變頻廣告都騙人的」，還有內行人點出一般人的省電盲點，表示裝定頻或變頻，價差動輒5000以上，令人意外。

這名網友在臉書《爆系知識家》社團發文表示，家中客廳約8坪上下，冷氣師傅建議他，這種坪數裝定頻的就好，還說「變頻都是電視廣告在騙人的」，讓他非常困惑，因此決定上網詢問大家，到底定頻跟變頻冷氣哪個較省電？

有自稱做冷氣的業者指出，冷氣裝定頻或變頻，價差動輒5000以上，要考慮的因素很多，最重要的是使用時間，若習慣吹整天整夜的要買變頻，但真的不要開開關關，因為當溫度到了，它會變送風或低速運轉，耗電跟電風扇差不多；若是習慣吹1、2個小時就關掉的，則建議買定頻就好。

不過也有網友認為，師傅勸裝定頻只是想要出清舊機種，「現在大家都愛裝變頻，會不會是為了清庫存」、「感覺你很好騙吧，定頻裝起來省事又清庫存」。

(中時新聞網)