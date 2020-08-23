一般認為變頻冷氣較省電，不過有網友透露，近日家中想換冷氣，冷氣師傅竟勸他裝定頻的就好，甚至爆料「變頻廣告都騙人的」，還有內行人點出一般人的省電盲點，表示裝定頻或變頻，價差動輒5000以上，令人意外。
這名網友在臉書《爆系知識家》社團發文表示，家中客廳約8坪上下，冷氣師傅建議他，這種坪數裝定頻的就好，還說「變頻都是電視廣告在騙人的」，讓他非常困惑，因此決定上網詢問大家，到底定頻跟變頻冷氣哪個較省電？
有自稱做冷氣的業者指出，冷氣裝定頻或變頻，價差動輒5000以上，要考慮的因素很多，最重要的是使用時間，若習慣吹整天整夜的要買變頻，但真的不要開開關關，因為當溫度到了，它會變送風或低速運轉，耗電跟電風扇差不多；若是習慣吹1、2個小時就關掉的，則建議買定頻就好。
不過也有網友認為，師傅勸裝定頻只是想要出清舊機種，「現在大家都愛裝變頻，會不會是為了清庫存」、「感覺你很好騙吧，定頻裝起來省事又清庫存」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。