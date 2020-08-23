主席之爭開打? 藍大咖全同台追思郝柏村｜2020.8.23

曾參與823砲戰的前行政院長郝柏村今年3月30日辭世，安葬於五指山國軍示範公墓，當時受疫情影響未舉行公開儀式，適逢823砲戰62週年，郝柏村追思會選在今（23）日舉辦。稍早，前台中市長胡志強已到場，但因現場人潮推擠，不慎摔倒，一旁人員趕忙將他攙扶起身。

胡志強出席郝柏村追思會，現場因人潮眾多，爆發推擠，胡志強疑因重心不穩摔倒在地，一旁人員趕忙上前攙扶。

前高雄市長韓國瑜也已到場，被問到是否競逐下一任國民黨主席，韓國瑜笑而不答，隨即進入會場。

郝柏村追思會於23日上午10點在台北市政府大樓二樓中央區舉行，吳伯雄、許水德、錢復、張博雅、徐立德、胡志強、尹衍樑、彭淮南、劉德音、鄭崇華、吳東進、張安平、蔣方智怡、前參謀總長霍守業、林鎮夷等人都將出席。

郝柏村生於1919年，陸軍官校12期畢業，參與8年抗戰。1958年更以師長身分在金門參與823砲戰。日後先後擔陸軍總司令、參謀總長等職務，晉升為一級上將，1990年卸下軍職擔任行政院長，1993年辭職。

(中時新聞網)