蔡英文總統最近與前總統馬英九兩人隔空較勁，馬頻質疑蔡把國家推向戰爭邊緣，蔡總統也嗆馬以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來所謂的和平。馬今天出席「郝伯村追思會」時再度反擊，強調自己任內跟對岸都是平等互惠、平起平坐，反嗆蔡政府才是卑躬屈膝、前倨後恭。

馬英九表示，他當8年總統，跟大陸打交道打了8年，簽了23個協議，每個都是平等互惠，「我跟習近平見面都是平起平坐，沒有卑躬屈膝的情況」，且外國媒體都說這是兩岸1980年來，是大陸對台灣主權最大讓步。

馬反質疑蔡總統主政期間，反而有很多卑躬屈膝的事實，今年7月13日，美國國務卿彭佩奧要我們尊重南海仲裁判決，要我們把太平島當成「礁」而不是「島」，外交部不但沒抗議，反而表示「歡迎」；漁民去沖之鳥島去打魚，被日本人驅趕，蔡政府卻一聲不吭，這才叫「卑躬屈膝」。

馬英九又指出，10年前民進黨說ECFA是糖衣毒藥，是走向中國，會害死台灣經濟，10年後他們反而擔心大陸要終止ECFA，特別要陸委會跟經濟部出來，希望大陸不要終止，這也是卑躬屈膝、前倨後恭。

(中時新聞網)