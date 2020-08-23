彰化縣篩檢出無症狀新冠確診者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，風暴持續延燒。身陷風暴的彰化縣衛生局長葉彥伯，則是表示平常心，重點是要認真做防疫，而陳時中則自嘲身上已掛滿箭靶。針對近日風波，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋在廣播節目中透露自己心聲，她說，「最早說普篩就是韓國瑜，結果一講完變全民公敵一樣，從中央到地方聯手打他，所以陳時中說他被掛滿箭靶，我還蠻懷疑他...」。

王淺秋在廣播節目「王淺秋 8-9新聞早點名」中談到，最早說普篩就是韓國瑜，結果一講完，哇變全民公敵一樣，從中央到地方聯手打他，所以陳時中說他被掛滿箭靶，還蠻懷疑他了不了解這個意思，什麼叫箭靶?他到底有怎樣被打過?大家應該覺得蠻好笑，「我們才是身歷其境的人，才是背上插滿劍的人，對的事情，也變成是非很難分出來。」

另外，王淺秋也在臉書寫下，不知道你（妳）會不會跟我一樣，每次打開新聞，就會忍不住嘆氣，畢竟好消息太少，壞消息除了多，更多是是非價值觀都錯亂的無奈，例如最簡單的防堵疫情，最新被府院包夾、網軍出征的彰化衛生局長葉彥伯...。

王淺秋說，葉彥伯哽咽著說懷念中央地方聯手抗疫的曾經，中央地方一心防疫本來是絕對應該，把漏掉的確診者找出來更是毫無疑問應該，現在卻為了比中央早篩檢出漏掉的確診者而遭到各種影射圍剿，真是不可思議！但這就是主導網路輿論的力量。

最後她更以「祝福大家不平靜的庚子年心安心定」，最為結尾。

(中時新聞網)