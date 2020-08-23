光芒先發投手奇利諾斯(Yonny Chirinos)23日確定將要進行手肘韌帶重建手術，成為光芒第3位整季報銷的投手。他們先前已失去麥凱(Brendan McKay)、波切(Colin Poche)。另一位先發投手莫頓(Charlie Morton)則是肩膀發炎，他們今年有8位投手掛傷兵。

3連戰橫掃洋基之後，光芒回到主場首戰卻敗給藍鳥，雙方打到第10局由藍鳥險勝1分。23日再戰，雙方又以1比1打到突破僵局。第10局下半光芒換左打崔志萬代打，藍鳥右投貝斯(Anthony Bass)不敢對決，故意四壞保送崔志萬。光芒下一棒再換左打凱麥爾(Kevin Kiermaier)代打，貝斯只好硬拚，結果凱麥爾第一球就敲出再見安打，光芒2-1獲勝。

對戰藍鳥第2場之前還發生倒楣的事，光芒三壘手迪亞茲(Yandy Diaz)賽前打擊練習時，不小心把一顆球打到自己臉上而受傷，或者說是球從棒子反彈到臉上。迪亞茲23日沒有出場，傷勢還要觀察。迪亞茲前役繳出3安猛打賞，打擊率3成。

跟美東勁敵洋基的處境一樣，光芒雖然厲害也禁不起這麼多投手傷兵，他們23日又一口氣動用7位投手，藍鳥包括先發柳賢振在內只用4人。光芒本來就是攻優於守的球隊，必須在8月31日交易大限前補進可用的投手。他們此戰獲勝後仍領先洋基半場勝差。

(中時新聞網)