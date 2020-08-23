國民黨前副主席郝龍斌於八二三砲戰62周年舉辦郝柏村追思會，郝龍斌表示，本來郝柏村不想打擾他的軍中同僚跟好友，希望大家用各自的方式懷念他就好，但很多長輩建議，所以他還是違背了他父親的遺願，舉辦了追思會，而八二三這天對郝柏村來講又特別有意義，才挑這天舉辦追思會。

國民黨政治人物今天也都來出席追思會，包括前總統馬英九、國民黨歷任主席吳伯雄、朱立倫、吳敦義、江啟臣，前高雄市長韓國瑜、前台中市長胡志強都前來參加。

前民進黨主席施明德稱讚郝柏村，佩服郝在蔣經國逝世之後的表現，他要三軍戒備，嚴防中共犯台，很多人不知道這種行為有多重要，等到紛紛擾擾藍綠奪權時代過去了，在這一段國家「關鍵時刻」所做出的「關鍵行為」，郝柏村對整個國家安定的作用，會得到更多肯定。

郝龍斌表示，雖然他父親已經走了五個月，「但始終活在我的心中，活在我的的生活中，對我的教誨是我行事準則，是我心目中真正的英雄，也是我永遠學習榜樣」，他一直希望兩岸穩定，中華民國屹立不搖，這是我們將來共同努力目標。

(中時 )