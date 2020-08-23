英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）表示，新冠病毒並不會消失，將會以某種形式與人類永久共存，而且目前研究出的疫苗，均無法讓人類形成永久抗體，推測未來人類可能必須要定期施打疫苗。

根據《BBC》報導指出，SAGE成員沃珀特（Mark Walport）在接受媒體訪問時表示，由於人口密集度、以及旅遊的關係，新冠肺炎病毒很難完全消失，推測將會以一種特殊的形式與人類永久共存。他也提到，新冠疫情可能會再次失控，各國政府必須要使用更針對性、有效性的措施來取代目前常見的封鎖隔離措施。

針對目前現行各國研發的疫苗，沃珀特解釋，這些疫苗目前都無法讓人類形成永久的抗體，推測未來可能要定期施打疫苗才能避免感染，他為此解釋，「就有點像流感一樣」。

而世界衛生組織格布雷耶蘇斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，1918年的西班牙流感，讓5000萬人喪命，花了兩年的時間才抑止。有鑑於目前的技術不比往日，希望能在2年內，甚至更快的速度可以在全球抑止新冠疫情。但沃珀特認為由於現在的人口密度遠大於1918年，病毒會更加容易傳播。

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(中時新聞網)