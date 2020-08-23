8 月21日在台北市信義區世貿一館展出的佛教用品及相關藝術展覽，開展不久就傳出失竊案，一間參展高檔沉香廠商，遭竊價值高達141萬多的紅土沈香，調閱現場監視器後，鎖定竊賊是一名身穿白色T恤、牛仔褲的男子，信義警方獲報後已成立專案小組展開調查。

警方獲報後，立刻派鑑識人員前往採證，並調閱展場內外的監視錄影畫面，鎖定竊賊是一名假裝民眾的男子。該竊賊是利用21日晚間業者收攤離去、世貿展館保全人員清場前的空檔時間下手。

白T、牛仔褲男子偷走價值141萬元的紅土沈香後，冷靜步出會場。（圖／張國欽翻攝自畫面）

監視器畫面顯示，被害業者21日在該館參展後，約晚間18時收攤離開，直到22日白天開門營業前盤整櫃上商品，才發現攤位貨架上的高檔沉香不翼而飛，經清查遭竊的沉香，是僅次於高價奇楠沉香的富森紅土沉香，價值高達141萬多元。業者事後自行調閱監視器，發現是一名身穿白色T恤、牛仔褲、戴著黑色肩包的男子，得手後還冷靜地拿著裝贓物的紙箱，若無其事離開會場。

警方指出，坊間高檔椅楠、紅土沉香並非人人可辨識，顯現慣竊應該有收藏沉香的專業知識，是熟門熟路的識貨老手，目前正擴大調閱周邊監視器影像，有信心在短時間內迅速破案。

信義分局呼籲，民眾應妥善收存貴重物品，避免讓有心人有機可乘；宵小這種行為，就是挑戰警方維持治安決心，警方除將全力偵辦，有信心在短期間內迅速破案，警方也將針對人潮聚集之大型展場，加強執行防竊勤務，遏止竊盜案件再度發生。

(中時新聞網)