準高雄市長陳其邁明天才正式就職，23日即「超前部署」進市府聽各局處業務簡報，展現「緊緊緊」作風；不過，昨日南部強降雨，高雄出現零星積水，面對媒體關心，陳其邁強調，現在的市府是代理市長楊明州領導，「要尊重他的職權」。至於明日就職典禮邀請歷任市長，陳其邁表示「誠摯邀請韓市長能夠來」。

陳其邁曾說上任後周末也要上班，果然在就職日前1天率新市府團隊聽取各局處業務報告，讓市府公務人員感受震撼教育；陳其邁表示，充分利用時間，也讓新的局處首長盡速跟業務銜接、無縫接軌，能夠立刻解決問題。

媒體關心，22日下午強降雨造成高雄部分地區積水，陳其邁說，現在的市府在代理市長楊明州的領導，現在畢竟他還是代理市長，他也密切注意水情，跟楊明州密集電話聯繫，隨時注意豪雨狀況來做一些應變，不過他強調，因為楊明州現在還是代理市長，要尊重對方職權。

市府指出，昨日傳出的積淹水點不多，主要是燕巢區面前埔排水暴漲，使省道台22線排水不及溢淹至樹德科大門前，造成積水。該處於匯入台22線省道側溝時因渠道束縮，水利局已於省道側溝開孔將水流分流至西側台糖地，這次強降雨雖造成路面短暫淹水，但淹水程度已較以往改善，雨量稍歇後馬上退水。

媒體也詢問就職典禮是否邀請韓國瑜參加，陳其邁表示，過去就職典禮邀請歷任市長是慣例，但還是尊重韓市長的意願，他很誠摯地邀請韓市長能夠來。

(中時 )