戴上口罩、踏進沒有觀眾的球場、比賽結束後先不握手致意，新冠肺炎疫情後的比賽，讓英國好手莫瑞（Andy Muuray）熟悉既陌生，不過他還是7比6（8比6）、3比6、6比1擊敗美國選手提亞佛（Frances Tiafoe），晉級西南網球公開賽第二輪。

這是莫瑞個人動了兩次臀部傷勢手術後，暌違9個月第一場ATP巡迴賽正式賽事，他表示：「身體上，我覺得狀況挺好的，移動的腳步比我預期還要好。」

曾兩度拿下溫布頓草地錦標賽和美國網球公開賽男單冠軍的莫瑞，下一輪要對上大會第5種子、德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zevrev）。

因為新冠肺炎大流行尚未趨緩，目前許多地區體育賽事無法開放觀眾進場，而西南公開賽是ATP在疫情之後、暌違5個月首場賽事，球員打起來都有種陌生感，ATP復賽第一位獲勝的選手、加拿大阿里亞辛說：「整場比賽都沒有其他聲音，真的好奇怪。雖然我們練球時很習慣這樣的環境，但這是正式又重要的比賽，還是1000等級大師賽，卻沒有任合觀眾，真的太奇怪了。」

(中時 )