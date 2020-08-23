彰化遭政風處調查一案持續延燒，國民黨擬聯合14個執政縣市，針對入境的居家檢疫者進行普篩。中央流行疫情指揮中心表示，這樣做不僅會有偽陰性，偽陽性問題，還會造成醫療體系崩潰。經常針貶時事的精神科醫師沈政男提及，台北市長柯文哲對此議題出奇安靜，「實在是一件怪事」。他也認為，柯2024的對手就是賴清德，柯文哲不必無堅不摧，而是只要贏過賴清德就好。

沈政男在臉書指出，這陣子病毒普篩議題發燒，柯文哲卻出奇安靜，實在是一件怪事。他認為，「不該講時一直講」是柯文哲的習慣，「該講時就會講到大家眼睛一亮」這個優點，最近不見了。他說柯是醫生，對疫情至少是半個專家，如果打從疫情開始就一直講，講到多數人都能認同，那麼對他的好感度必定有所幫助。

對於民眾黨在高雄市長與和平區長補選都敗北，甚至高雄一役只得到4%選票，因此網路上開始把4%標籤貼在柯文哲頭上。沈政男反問4%很難看？4%就足以在2024拉下賴清德。他說2024若是賴清德、柯文哲與朱立倫三人對壘，三人可說勢均力敵，因此柯文哲只要能從賴清德拉走4%，即使自己不能當選，也能讓政黨再度輪替。

沈政男分析指出，從美麗島電子報2018年5月與2020年6月所做的兩次民調可知，柯的好感度在30-39歲與泛綠傾向兩個族群流失最多。柯2018年底還是最受信任的政治人物，到2020年中，已落後給幾個政壇大咖。他籲柯別再講「1450」這個詞了，即使真的認為網軍可惡，也必須「愛與包容」。

沈政男也提出幾點建議，包括一、好好把民調研究清楚，把自己的支持度、好感度的走向拉出來，並且找到下降的主要因素。二、抓穩2024大戰略。三、2024的對手就是賴清德，柯文哲不必無堅不摧，而是只要贏過賴清德就好。賴清德當副總統雖然好名，卻無實權，更不能僭越，柯應擅用這樣局勢。四、台北市政拿出成績單，尤其要把大巨蛋蓋好。五、對深綠群眾製造「認知不和諧」，對中立民眾提供認知資源。這是改變投票行為的技術，有其政治學實證根據。

沈政男最後表示，決定2024的還是年輕選民，柯在30歲以下還是領先，這是他的最大優勢。罵人的聲音總是特別響亮，但未必是全貌。怎麼重新找回年輕人對柯的狂熱，才是贏得2024的關鍵。

(中時新聞網)