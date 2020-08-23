今天是八二三砲戰62周年紀念，國民黨表示，過往金門是戰地、兩岸對抗的最前線，現在金門是兩岸和平交流的第一線；並呼籲當政者思考國家大政方針前，將人民百姓的安危放在第一的位置，同時把「金門」放在心上。而不只是身體參加紀念活動，心裡想一套，嘴巴說一套。

國民黨表示，過往金門是戰地、兩岸對抗的最前線，現在金門是兩岸和平交流的第一線。這一切都是60多年來無數人努力及犧牲換來的。現在的和平絕不是從天上掉下來，過去的戰爭也不是憑空而來。「是戰」、「是和」都在當權者的一念之間，而平民百姓是「安居樂業」或「生靈塗炭」也在當政者的一念之間。

國民黨指出，在金門的國軍及居民，為保衛金門，在823炮戰過程中共死亡618人，受傷2610人，傷亡總共3228人。房舍全毀4594棟，半毀4459棟，毀損共9053棟。如此巨大的代價，更是世界戰史中最為慘烈的砲戰紀錄。歷史的教訓不能忘。「戰爭没有贏家，和平没有輸家」只有「止戰而不懼戰、備戰而不求戰」才能保有現今得來不易的和平。

國民黨說，緬懷當年先人為守護金門、捍衛國土、開創和平契機所做出各種努力的此時此刻，呼籲當政者思考國家大政方針前，將人民百姓的安危放在第一的位置，同時把金門放在心上。而不只是身體參加紀念活動，心裡想一套，嘴巴說一套，歷史不會被遺忘，中華民國要繼續往前走。

(中時 )