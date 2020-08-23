上班不要看⋯但就是忍不住啊！

擁有79.5萬訂閱的YouTube頻道「上班不要看NSFW」，影片內容如其名，以創意搞笑、大膽且不適合上班看的風格走紅，其頻道創辦人呱吉邱威傑，在2018年成首位踏入政壇的YouTuber，帶動頻道再次聲名大噪。

呱吉日前透露因身兼議員、創辦人兩職，無法全心經營頻道內容，考量成員每個人各有特色，頻道團員「明星化」階段成熟，加上訂閱數停滯，預告未來將把公司轉型成「專業節目製作公司」，在此之前DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與你一起回顧，上班不要看頻道內的成員網路人氣吧！

NO.10 湯瑪士

與呱吉同為上班不要看創辦人，擔任過廣告業務跟產品經理，有著強大的溝通跟協調能力，後來在團隊中擔任跟成為製作人角色，親切又溫暖的大叔魅力，成為團隊中不可或缺的存在，湯瑪士也有自己開設頻道，分享自己的旅遊生活與「母湯美食地圖」紀錄、玩具蒐藏等，樸實無華又真切的風格，吸引一群喜愛湯姆士的粉絲。

YouTube頻道：湯瑪士Thomas（5.56萬訂閱）

粉絲專頁：湯瑪斯小火車（1.8萬讚）

NO 9.諾基

雖然常常被調侃為「憑實力單身」，但諾基敢做敢當，又有guts的個性也受到許多粉絲欣賞，像是先前的澎湖馬拉松企劃中，諾基是所有成員中跑最遠的人，以驚人毅力跑出35公里成績，途中有狀況還會跳上車處理，做事認真又勤於鍛鍊的模樣，被底下留言封為「最強男人」，雖然單身多年，仍有許多粉絲認為他是懂得照顧人又認真的好男人，紛紛祝福他早日脫單。

NO.8 大黑

原本在網路電視頻道麥卡貝，跟成員麻希一起從跳槽到上班不要看，在頻道中擔任攝影師角色，個性靦腆但又有不少鬼點子，個人頻道時常分享一些無厘頭、檔車旅遊等生活影片，雖然在私人頻道，但內容品質跟節奏一點也不馬虎，讓PTT有不少粉絲推薦訂閱，後來被網友發現與麻希互動密切，兩人後來拍片認愛，被封為「大麻CP」，靦腆又自然鄰家魅力受到粉絲喜愛。

YouTube頻道：陳大黑（6.08萬訂閱）

粉絲專頁：大黑屌喔 - 陳大黑（3.8千讚）

NO.7 寶寶（貓）

﻿是的你沒看錯，第七名就是上班不要看的團寵「寶寶」，2016年在路上被呱吉發現後，經其家中狀況考量，原本是將要被人收養的米克斯，暫時安放在公司，雖然呱吉告知大家不要取名，但隔天成員們就對他叫「寶寶」，從此之後寶寶不僅常常出現在頻道影片中，毛茸茸又無辜的模樣，每次穿梭在團員辦公桌、直播畫面裡，都會吸引粉絲目光，成為上班不要看的療癒支柱。

NO.6 小歐

個性好又善良，使得小歐在團體中成為常常被大家惡整的角色，因為一開始是頻道配合的客串演員，所以有「小歐五百塊」的戲稱，在頻道忠孝東路走九遍企劃中展現毅力完成挑戰，獲得觀眾的Respect留言洗版，常常被調侃為單身魯蛇，但其實前女友是可愛又放得開的演員涵冷娜許乃涵，讓粉絲直呼嫉妒，後來也有宣布交新女友，近期正嘗試單口喜劇，可說是成功擺脫魯蛇形象。

YouTube頻道：曹小歐 OtisTsao（6.29萬訂閱）

粉絲專頁：曹小歐 OtisTsao（2.2萬讚）

NO.5 麻希

因為有著強大「鄰家大姊姊」氣場，給人親切又率真的形象，曾在走鐘獎上以深V禮服，展露凹凸有致的身材驚艷全場，個性直接又可愛的她，與成員大黑傳出交往後，也受到許多粉絲的祝福，前陣子為了正顎手術，一口氣把頭髮剃光，在男友見證下變成光頭造型，讓觀眾看了紛紛稱讚她「超有勇氣」、「正妹光頭還是正妹得證」。

YouTube頻道：姊姊麻希（4.29萬訂閱）

粉絲專頁：姊姊麻希（2.9千讚）

NO.4 關關

在一群男團員中十分亮眼的關關，總是帶著口罩，露出一雙電眼，身材嬌小且又白皙，具有神秘感的人物設定，讓人不注意也難，搭配爽朗的個性圈粉無數，成為影片中「最香的存在」，先前在走鐘獎紅毯上，難得黑色禮服小露性感，更讓粉絲暴動狂喊「關關我老婆」，人氣超夯的她，也是團隊的美術小天使，手巧人美自帶女神濾鏡，是上班不要看靈魂人物之一。

YouTube頻道：關關關兒（14.4萬訂閱）

粉絲專頁：關關關兒（1萬讚）

NO.3 蔡哥

原本就有經營個人頻道，擅長講「尷尬笑話」自帶掌聲的蔡哥，其笑話講完後的配樂更變成他的招牌，在加入蔡阿嘎、馬叔叔跟How How等人組成的「七月半」樂團後，被呱吉延攬到上班不要看，自然不做作的個性，雖每次出場都會被網友吐槽，但強大觀眾緣魅力擋不住，先前他與女神泱泱約會的影片，就引起許多「蔡哥必須死」，對他又愛又恨的留言迴響。

YouTube頻道：蔡哥（26.7萬訂閱）

粉絲專頁：蔡哥（5.4萬讚）

NO.2 阿傑

人稱「YouTuber界藍正龍」的阿傑，綽號BA傑ROSS、RJ、廉傑克曼，不僅有著超高顏值，其繪畫跟製圖能力，以及超ㄎ一尢的企劃腦袋，也受到粉絲的肯定，可說是人帥又有才華的代表！每次一出現就會有不少女粉絲底下留言直呼「排卵」，可見其魅力強大，現在雖然已主力於經營個人頻道，但仍與呱吉保持「外部合作」模式，他的帥與實力已成為許多人對上班不要看的經典印象。

YouTube頻道：RJ廉傑克曼 （28.3萬訂閱）

粉絲專頁： RJ 廉傑克曼（11萬讚）

NO.1 呱吉

本名邱威傑的呱吉，在創立上班不要看頻道後驚人事蹟不斷，沒有老闆的威嚴偶包，反而時常跟員工一起上山下海，不計形象扮女裝、用屁屁夾斷筷子等，宣布參選後順利當上北市議員，與志祺、視網膜共同創立「歡樂無法黨」，時常對時事發表意見，常透過個人頻道的影片與直播節目，分享他喜愛的音樂與美食，獨樹一幟的生活品味與敢說敢做的風格，是近年影響力與聲量都很大的網紅與政治人物。

YouTube頻道：呱吉 （57.6萬訂閱）

粉絲專頁：呱吉（39萬讚）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年8月18日至2020年8月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上班不要看成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)