There's a heatwave hitting downtown.



(📺: ABC) pic.twitter.com/kQ55meJqep — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020

就算陣容還沒辦法到齊，湖人仍有兩大球星坐鎮！「小皇帝」詹姆斯23日貢獻全場最高38分，外加12籃板、8助攻，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿29分、11籃板及8助攻，攜手協助湖人116比108擊退拓荒者，在季後賽首輪搶回2勝1敗領先。

利拉德一開賽就宣告自己左手食指脫臼傷勢無礙，首節飆進3顆三分球、獨拿14分，幫助拓荒者首節打完取得29比25領先，不過湖人仍靠詹姆斯火力支撐，努力緊咬比分不放，甚至到了第3節，波普接連投進三分外線，湖人總算超前。

湖人一度擴大領先到12分之多，打完前3節，湖人93比86領先，來到末節換成安東尼戴維斯提供穩定中距離，來到最後1分36秒，詹姆斯切入禁區放進兩分，湖人擴大領先到11分，詹皇又補上三分球，正式宣告這場比賽勝利到手。

儘管拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫分別拿下34、28分，「甜瓜」安森尼也有20分，卻改變不了拓荒者輸球結局；此役雙方罰球次數相當懸殊，湖人罰43中28，拓荒者罰19中18，光在罰球次數上面，湖人比起拓荒者整整多出24次。

(中時 )