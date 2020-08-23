前總統馬英九今天在臉書上紀念八二三砲戰62周年，馬特別提到自己任內頒發「保衛台灣紀念章」給自願來台擔任顧問的美軍殉職官兵，並強調不忘美軍對台海和平的貢獻，更應珍惜過去兩岸好不容易建立起的和平與繁榮，重回「九二共識」的良性互動正道。

馬指出，早在「八二三砲戰」之前，中共就已多次砲擊金門，其中以「九三砲戰」規模最大。1954年9月3日，共軍上百門火砲對金門地區猛烈砲擊，半日內就發射了6千發砲彈。「九三砲戰」除造成我數十名軍民傷亡，兩名自願到金門服務的美軍顧問團成員孟登道中校（Alfred Medendorp）與林恩中校（Frank W. Lynn），也於砲火中不幸殉職。

馬指出，1992年，國防部為孟登道中校在金門水頭碼頭建立紀念碑，當時負責施工的就是金西師師長高華柱。2011年，19年前的高師長已成為我總統任內的國防部長，在他的推動下，再為林恩中校立碑紀念。

2015年，馬英九到水頭碼頭憑弔孟登道中校與林恩中校，並由美國在台協會(AIT)代為受領我頒贈給他們的「保衛台灣紀念章」。今年7月25日馬又到金門紀念大二膽戰役70周年時，特別再到紀念碑前，向這兩名為中華民國犧牲的美軍軍官致敬。

馬指出，他在任內頒發「保衛台灣紀念章」給歷次保衛台灣作戰的有功人員，第一位獲頒的就是古寧頭大捷開第一砲的上士熊震球。將此紀念章也頒給在華美軍，尤其是頒給我國與美國簽訂「中美共同防禦條約」前，就自願來台擔任顧問的美軍殉職官兵，意義更是不凡。

1966年，美國總統詹森（Lyndon Johnson）在陣亡將士紀念日（Memorial Day）的演說中，提到孟登道與林恩等8名於二戰後陣亡的美軍將士，推崇他們是為了建立和平而犧牲。

馬強調，當年美國與我國有邦交時，曾提供財政與軍事等各項援助，我們感念美方的幫忙，但戰火無情，若能維繫和平，我們就不應再讓自己的子弟，甚至美國的子弟被戰爭奪走生命；我們不求戰、不畏戰，但除備戰之外，更要積極避戰，尤其不能讓錯誤的政策掀起戰端，無謂犧牲無辜性命。

(中時 )