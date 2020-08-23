效力紅雀隊的韓籍明星投手金廣鉉今日生涯初先發，面對紅人主投6局無失分，最後在牛棚守成之下，紅雀以3比0奪勝，金廣鉉也拿下生涯首勝。

金廣鉉去年底加盟紅雀，他過去在韓職效力12個球季，一直以來都是擔任先發，不過到大聯盟後在教練團要求下，希望他轉任守護神，結果前2次後援出賽都掉分。不過隨著同隊競爭對手馬丁尼茲(Carlos Martinez)確診新冠肺炎，總教練西爾德（Mike Shildt）終於鬆口讓金廣炫加入先發輪值，但也一波三折。

原本金廣鉉要在8月11日先發，但當時紅雀爆發肺炎群聚感染，比賽瘋狂延期之外，接下來更要面臨魔鬼賽程，不過幸好金廣炫仍把握住機會，今日主投6局僅被敲3支安打、無失分，另有3次三振、無保送。

紅雀3局下半靠連續3支安打串聯，攻下2分；5局下半貝德(Harrison Bader)敲出陽春炮，為金廣炫打下3分領先，金廣鉉退場後，紅雀牛棚也沒放火，最終紅雀以3比0拿下勝利，金廣鉉生涯首勝到手。

賽後金廣鉉表示，拿下首勝就好像美夢成真，這是他從小到大的目標。

台灣球迷近期對金廣鉉最深的印象，大都是他去年世界12強賽對中華隊先發，結果被中華隊打爆，僅投3.1局被敲8支安打、失3分退場，最後中華隊以7比0大勝韓國隊，而當時中華隊的先發投手是目前效力日職歐力士隊的張奕，他昨天也拿下本季首勝。

(中時 )