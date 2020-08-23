國民黨傳出擬聯合14個執政縣市實施入境普篩，對此，國民黨主席江啟臣今表示，防疫的工作絕對是交給專業，一定是政府負責執行，中央跟地方要相互合作，中央應該要協助地方。

江啟臣表示，作為在野黨要提出建議，新冠肺炎一開始發生國民黨就一直提建議，早期就說紓困振興要準備，防疫也要滾動式檢討。

江啟臣並指出，國民黨從民調發現多數民眾認為入境要普篩，國民黨發現了就提出來，這其中沒有政黨政治，防疫視同作戰，作戰有指揮官，指揮專應該要做決策，他的決策要提高防疫安全，這才是最重要的。

(中時 )