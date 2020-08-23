藍傳聯合14縣市入境普篩 江啟臣：提議無政治考量 11:492020/08/23 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨傳出擬聯合14個執政縣市實施入境普篩，對此，國民黨主席江啟臣今表示，防疫的工作絕對是交給專業，一定是政府負責執行，中央跟地方要相互合作，中央應該要協助地方。 江啟臣表示，作為在野黨要提出建議，新冠肺炎一開始發生國民黨就一直提建議，早期就說紓困振興要準備，防疫也要滾動式檢討。 江啟臣並指出，國民黨從民調發現多數民眾認為入境要普篩，國民黨發現了就提出來，這其中沒有政黨政治，防疫視同作戰，作戰有指揮官，指揮專應該要做決策，他的決策要提高防疫安全，這才是最重要的。 (中時 ) #江啟臣 #防疫 #新冠肺炎 #普篩 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營擬串聯普篩 柯P：若台北做普篩 全國就都需跟進 18:472020/08/22 政治 啟碁 毛利率續轉佳 04:102020/08/23 證券．權證 高教少了陸生 我國一年損失至少8.8億元 13:112020/08/22 生活 民眾黨布局花蓮縣議員 地方不看好 04:102020/08/22 地方新聞 產經解析－殖利率看跌 中國公債後市可期 04:102020/08/23 全球財經 環島拚公投連署出發！ 羅智強：邁邁 我要去找你了 11:092020/08/22 政治 陳時中負面聲量增 民進黨批江啟臣：把防疫當鬥爭工具 16:322020/08/22 政治 中華民國逐步遭邊緣化 江宜樺示警：台灣面臨兩個國家安全危機 19:542020/08/22 政治 傳藍營拱馬英九回鍋黨主席 柯P喊「我佛慈悲，阿彌陀佛」 17:142020/08/22 政治 悼砲戰英雄 郝柏村追思會823登場 04:102020/08/22 政治要聞 政治熱門新聞 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 新聞 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 提3實例反擊 馬英九嗆：蔡政府才多次對外「卑躬屈膝」 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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