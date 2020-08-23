知名美式賣場好市多的水果量多價格實惠，是許多人會購買的品項之一。但昨天有網友PO文，誇讚買回家的水蜜桃好吃，但一覺醒來一箱10顆爛了4顆，真的太慘，不明白為何那麼容易壞。對此，內行網友指出是因為台灣天氣太熱，水蜜桃買回家一定要冰冰箱，要吃的時候退冰，等香味出來再品嘗。

圖為原PO爛掉的4顆水蜜桃。(翻攝自 臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」)

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」解釋，是服務人員告訴他，水蜜桃買回家要有香味才能冰，所以他才沒放冰箱，結果釀成一夜爛4顆的慘劇。就有人點出關鍵，因為賣場裡有開空調，環境舒適所以沒問題，但台灣夏天室內很熱，所以回家一定要冷藏，「買過三次從沒這問題，回來直接入放冰箱，多汁味美好吃」、「我買的時候又硬又脆也是直接冰冰箱」，「要吃的時候退冰幾個小時，香味就出來了」。

也有人指出，原PO的水蜜桃會爛掉，也可能是被前面的人拿起來摸過，「這撞到已瘀青再擺2-3天就變這樣」、「從這三個爛掉的點來觀察，我估計捏水蜜桃的人是位大媽」。

網友提醒，水蜜桃不能一直放在黑色包裝上，要拿起來，以及買回家前可以先請現場服務人員檢查，確認每顆都沒問題再購買，減少爛掉的情形發生。

(中時新聞網)