台灣廟宇多，參拜禁忌自然也多，許多話在寺廟裡千萬不能亂講。一名媽媽在臉書社團《靈異公社》PO文，她女兒對神明脫口而出「祂長得好奇怪喔」，結果眼睛馬上腫得「像貢丸」，趕緊向神明道歉，說也奇怪，等參拜結束，眼睛也消腫了。

這名媽媽說，日前她帶女兒到高雄關帝廟，照參拜順序從前殿一路拜到後殿太歲神時，女兒突然冒出一句「祂怎麼長這樣，長得好奇怪哦」，話一說完左眼一陣劇痛，沒多久又紅又腫，「腫得像一粒貢丸」。

她馬上告誡女兒話不能亂講，乾脆趁機機會教育，「誰叫妳這麼沒禮貌，要心存尊重不可亂批評，沒大沒小，快跟神明道歉。」女兒被突如其來的狀況嚇到，趕緊雙手合十道歉，然後用水清洗，等參拜結束，眼睛已恢復正常。

文章引起網友熱烈討論，「真的，亂講話神明會懲罰」、「信不信是一回事，尊重一定要有」、「典型禍從口出」、「我小時候批評過神明外貌，結果肚子痛超多天」。也有網友建議別帶太小的小孩去寺廟，「雖然童言無忌，但難保亂講話，父母自己要有所警覺」。

(中時新聞網)